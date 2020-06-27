سالم الهندي: عمرو دياب موسوس.. ومختفي في منزله خوفا من كورونا

وصف سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، أنَّ علاقته الحالية بالفنان عمرو دياب "جيدة للغاية"، وذلك بعد تصالحهما وتنازلهما عن جميع القضايا التي كانت متبادلة بينهما طيلة السنوات الماضية.

وردًا على سؤال حول إمكانية تعاون "روتانا" وعمرو دياب، قال "الهندي" في تصريحات تلفزيونية: "عمرو دياب مختفي تلك الأيام، فهو موسوس، وخايف من كورونا، وقاعد من منزله".

يُذكر أنَّ عمرو دياب تعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات طيلة الفترة من 2004 الى 2015، وقدم 7 ألبومات غنائية، وتدهورت العلاقة عقب طرح ألبوم "شفت الأيام"، والتي اتهم وقتها سالم الهندي "دياب" بتسريب ألبوماته، وفسخ تعاقده مع الشركة.