"الأعلى للآثار" يوضح الإجراءات المتبعة لإعادة فتح المتاحف والمواقع

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة خالد العناني وزير السياحة، وكان هناك حزمة قرارات في منتهي الأهمية، خاصة بزيارة المواقع الأثرية والمتاحف.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنه قبل الزيارة لابد من تعقيم الموقع الأثري والمتحف يوميا تحت إشراف وزارة الصحة ومفتشين الآثار وقياس درجة حرارة العاملين والزائرين قبيل الزيارة، وتم وضع ملصقات على الأرض أمام المتاحف الأثرية ومراكز زوار المواقع الأثرية لتحديد أماكن الوقوف للحفاظ على المسافات الآمنة.

وتابع، أن عدد السائحين المرافقين للمرشد السياحي 25 فردا ويجب عليه ارتداء الكمامة والشرح بسماعة تستخدم للمرة الواحدة، مشيرا إلى أن شركات السياحة يجب أن توفر كمامات لجميع السائحين.

وأكد، أن عدد السائحين داخل المتحف يكون على حسب حجم المتحف، وكان هناك قرار على المتحف المصري الموجود في التحرير أن يكون هناك 200 زائر فقط في الساعة، أما المتاحف الصغرى مثل الأقصر، النوبة، القبطي ستكون 100 زائر في الساعة، وبالنسبة للأهرامات من الداخل ومقابر وادي الملوك فهي صغيرة الحجم فالأعداد من 10 إلى 15 سائحا داخل هذا الأثر الأخير.

واستكمل، أن رحلات المدارس، الجامعات، والشباب والرياضة يجب أن يخطروا بجواب مسبق بـ 48 ساعة على ألا يتجاوز عدد الأفراد في هذه الرحلة 15 فردا و5 رحلات فقط في اليوم، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات من قبل العاملين سيتم اتخاذ قرار إداري ومن الزائرين سيمنع من الدخول.