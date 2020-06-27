والدة الشهيد مشهور عن إعدام منفذ "الواحات": هروح لقبره وأقوله ارتاح

منذ عام 2017، يشتعل الألم بقلبها وتنتظر الثأر بنفسها من قاتل نجلها الذي لم تجف دموعها عليه يوما، لحين تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي عبدالرحيم المسماري العقل المدبر لحادثة الواحات، الذي فقدت فيه نجلها النقيب إسلام مشهور.

في 20 أكتوبر 2017، استشهد النقيب إسلام مشهور، الضابط بإدارة العلميات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، خريج دفعة 2012، في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات، برفقة 6 ضباط بينهم اثنان من قطاع الأمن الوطني وثالث من قطاع العمليات الخاصة، وأُصيب 5 شرطييين آخرين.

وفور معرفة سوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد، بتنفيذ حكم الإعدام، حرصت على متابعة كل التفاصيل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بسعادة كبيرة، وصفتها بـ"أثلجت صدري وهدت ناري"، مؤكدة أن ذلك هو القصاص العادل للشهداء.

زيارة قبر الشهيد، هو ما بادر إلى ذهن والدته، اليوم، حيث قررت أن تقطع الطريق من القاهرة إلى مدفنه بمدينة طنطا في الغربية، لتبلغه بالقصاص من قاتله، مضيفة: "هروح أكلمه وأحكيله وأطمنه باللي حصل، واتكلم معاه وأقوله نام وارتاح يا حبيبي خلاص حقك رجع".

وقالت سوزان عبدالمجيد، لـ"الوطن"، إن تنفيذ حكم الإعدام بالعقل المدبر لمجزرة الواحات أسعدها بشدة وأعاد للشهداء حقوقهم بعد أن بذلوا أرواحهم من أجل البلاد، موجهة الشكر للقيادة السياسية بالبلاد التي حرصت على اتخاذ كل الإجراءات القانونية للقصاص من الإرهابيين، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكدت جهوده المضنية وأنه لا يتهاون في حق أبناء الشعب على الإطلاق.

وسبق أن طالبت والدة الشهيد بإعداد عمل فني عن شهداء الواحات وغيرهم من أبطال مصر الذين بذلوا أرواحهم فداء البلاد، على غرار مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وهو ما كررته مجددا.

كان البطل الشهيد النقيب إسلام محمد مشهور، من قوة قطاع الأمن المركزي بمعسكر سلامة عبدالرؤوف، أو "خريج المدرعة" كما كان يلقب نفسه.

وكانت المحكمة العسكرية إحالت المتهم الليبي عبدالرحيم المسماري المتهم في قضية كمين الواحات الشهيرة إلى مفتي الجمهورية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 3 نوفمبر المقبل؛ للحكم على باقي المتهمين في القضية.

وأحالت النيابة العامة المسماري وأكثر منه 40 متهمًا آخرين للقضاء العسكري بعد القبض عليهم وفقًا للاختصاص، ونظرت المحكمة العسكرية محاكمتهم حتى انتهت إلى إحالة المتهم الرئيسي عبدالرحيم المسماري إلى فضيلة المفتي، وحددت موعد النطق بالحكم في القضية.