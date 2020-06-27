سما المصري تدفع ثمن فيديوهاتها.. حبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف ومراقبة

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، قبل قليل، بمعاقبة الراقصة سما المصري، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها 3 سنوات تحت مراقبة الشرطة، لإدانتها بالتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

ورصدّت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولاً واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع فيسبوك عددا كبيرا من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ فأمر باتخاذ إجراءات التحقيق.