"عربية النواب" تشيد بتصريحات وزير إعلام البحرين

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية تصريحات علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام البحريني، التي أكد فيها أن ما يربط البحرين ومصر من علاقات نتاج حضارات تاريخية مشرفة، و"مواقفنا مع مصر مواقف وفاء، ومصر لها فضل علينا في التعليم والثقافة فهي قدمت الأرواح والجهود للزود عن الوطن العربي".

وقال أباظة في بيان له أصدره اليوم، إن تأكيد وزير الإعلام البحريني بأن ما تتعرض له مصر ليس وليد اليوم، ويستهدف بقية الوطن العربي من السعودية والبحرين، وهناك تطورا كبيرا يحدث، وأن مصر عمق استراتيجي وظهر لكل الدول العربية ولا ينكر ذلك إلا كل جاحد، وهو دليل قاطع على أن الهدف الرئيسي من وراء المؤامرات المتعددة التي تتعرض لها مصر هو استهداف بقية الدول العربية.

وأكد على أن الواقع والتاريخ أكدا للأمة العربية والعالم كله أن مصر كانت ولاتزال عصية وقوية وقادرة على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري والعربي والخليجي وستكون مصر سندا قويا وكبيرا للأمة العربية.

وقال النائب أحمد فؤاد اباظة إن الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية سيظل واقفا صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدول ليس لحماية الأمن المصري فقط، ولكن لحماية الأمن القومي العربي والخليجي، مؤكدا أن التاريخ أكد أن مصر هي القلب النابض للأمة العربية وهي التي كانت الحامية والقادرة على التدخل دوما لحماية الأمن القومي العربي والخليجي.