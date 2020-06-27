محافظ السويس يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام والفني

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والخاص، وكذلك تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والمزدوج للعام الدراسي المقبل 2021/2020.

ووفقًا للتنسيق، أصبح الحد الأدنى لتنسيق مجموع القبول بمدارس الثانوي العام للمدارس الحكومية 250 درجة، ولمدارس التعليم الثانوي الخاص 220 درجة، على أن يتم التقديم على الرابط الرسمي لتنسيق المديرية اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني بالنسبة لقسم البتروكيماويات بالمدرسة المتقدمة الصناعية المشتركة بـ275 درجة، و272.5 درجة لقسم الشعبة الكهربائية بالمدرسة نفسها بنين وبنات، علي أن يتم قبول 35 طالبة فقط بالقسم طبقًا للمجموع الأعلى، و260 درجة لشعبة السيارات بالمدرسة نفسها.