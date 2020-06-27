نائب يطالب وزير البترول بإدراج طلاب هندسة السويس باتفاقية شلمبرجير

طالب النائب عبدالحميد كمال، المهندس طارق الملا وزير البترول، إدراج طلاب هندسة البترول بالسويس باتفاقية شلمبرجير العالمية.

وأضاف النائب في بيان له: "فوجئنا بعدم إدراج كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس المتخصصة الوحيدة في البترول منذ عام 1961 وحتى الآن، وذلك بحرمان طلابها من بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية والاستفادة من المنحة التي تقدر بنحو 30 مليون دولار لإقامة سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لصناعة البترول، وبتقديم برامج عالية المستوى، حيث تم قصر برامج التدريب فقط على الجامعات الأمريكية والألمانية والبريطانية بالقاهرة وجامعة عين شمس".

وتابع النائب أنه مع حرمان جامعة السويس وفي القلب منها كلية البترول والتعدين التي بها أقسام "حفر وإنتاج المواد البترولية – التكرير والبتروكيماويات – هندسة الفلزات والمواد – قسم هندسة المناجم والجيولوجيا"، وقد أدى عدم إدراج كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس إلى ردود أفعال غير إيجابية.

وأوضح النائب: "يحدث ذلك في ظل مساعي وزارة البترول الدؤوبة لتطوير صناعة البترول والكيماويات في بلادنا".

واختتم: "ومن هنا فإننا نهيب ونناشد المهندس طارق الملا وزير البترول بأهمية إدراج طلاب كلية هندسة البترول بالسويس، وذلك في إطار المستهدف من التدريب مع شلمبرجير العالمية لرفع قدرات الطلاب المتخصصين في البترول وخلق جيل جديد يتحمل المسؤولية".