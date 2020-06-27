نجاح أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا بمستشفى قنا العام

نجح الطاقم الطبي بقسم النساء والتوليد، بمستشفى قنا العام، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة تبلغ من العمر 20 عاما مصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن عملية الولادة تمت بإشراف كامل من قسم النساء والتوليد بالمستشفى، وبمتابعة وتعاون من كافة الأقسام، لضمان سلامة المريضة والمولود.

وأوضح أن المريضة كانت تعاني من أعراض متعددة، منها تسمم حمل ونقص في الصفائح الدموية، وضغط عال، بجانب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفور دخولها للمستشفى تم تجهيز غرفة العمليات وإجراء عملية الولادة.

وأشار "الديب"، إلى أن المريضة وطفلها يتمتعان بحالة صحية جيدة، وسط متابعة ورعاية من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، حتى تتماثل تماماً للشفاء من فيروس كورونا.

وتمكن الفريق الطبي وبقيادة الدكتور محمد الديب مدير المستشفى، والذي ضم كل من الدكتور محمد عبدالرحيم الأفيوني، والدكتور مايكل جوزيف، من قسم النساء، والدكتور الحسن مبارك محمود، قسم التخدير، والدكتور بهاء حامد الأمير، والدكتور محمد فوزي أبوسحلي من قسم الأطفال، من التعامل مع المريضة في وقت قياسي بعد دخولها بساعات قليلة.