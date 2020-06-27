فيديو.. مقتل أطفال أكراد في قصف تركي لشانلي أورفة

قصفت القوات الجوية التركية أحد المنازل بمقاطعة سوروتش بمحافظة شانلي أورفة الحدودية بين تركيا وسوريا، بحجة حصولها على معلومات استخباراتيه تفيد باجتماع أعضاء حزب العمال الكردستاني بأحد المنازل هناك، ما تسبب في مقتل جميع الموجودين بالمنزل، منهم القيادية ليلى أجير، التي تعمل في وحدات حماية الشعب الكردية منذ 25 عامًا، فضلًا عن مقتل عدد من الأطفال وذويهم كانوا بالقرب من المنزل.

وتصدر خبر العمليات التركية التي تستهدف الأكراد بشانلي أورفة حديث موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وانهالت التغريدات التي تنتقد مقتل الأبرياء من الأكراد، وتصدر هاشتاج (وسم) تركيا تقصف الأكراد، تريند الموقع في تركيا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وانتقد مستخدمو "تويتر" مقتل أطفال أكراد أبرياء، كانوا بالقرب من المنطقة التي تعرضت للقصف، أثناء استمتاعهم بالمياه وقضاء لحظات جميلة مع آبائهم وأمهاتهم. ومن ضمن التغريدات "هل ما زال الأكراد أمنين في تركيا؟ فهل هذا المكان تابع للأكراد الإرهابيين حقًا؟".