داود أوغلو: طالما كنت ضد حزب العدالة والتنمية.. لكنني لم أكن ثوريا

قال رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، إنه كان ضد حزب العدالة والتنمية طوال فترة انتمائه للحزب، متابعا: "لا يمكنني الادعاء بأنني ثوري، ولكنني بالطبع لست من المحافظين، وأريد حدوث التغيير بشرط ألا أكون ماركسيًا ماويًا".

وأضاف داود أوغلو خلال محادثة أجراها مع الشباب التركي عبر موقع "وان ديو"، وشاركها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد شعرت بالراحة عند تركي لمنصبي رئيسًا للوزراء، لقد كنت ضد حزب العدالة والتنمية، ولكنني لم أظهر لكم هذا"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وطرح أحد المشاركين في البرنامج سؤالًا لداود أوغلو قائلًا: "هل تحاول تربية شباب محافظ؟"، فأجاب بأنه لا يسعى لذلك، وأنه يحاول تربية شباب صادق وذي مبادئ، كما رد على سؤال "هل لو أصبحت رئيسًا ستحذف ديون قروض طلاب التعليم العالي؟"، قائلًا "أريد أن يشعر الشباب بالدين تجاه الشعب والمجتمع، لذلك يجب حذف جميع الديون الأخرى".