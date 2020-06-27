ريا أبي راشد تقدم حلقة نقاشية عن مستقبل المهرجانات في عام الكورونا

قدمت الإعلامية ريا أبي راشد، حلقة نقاشية عن مستقبل المهرجانات العربية في عام الكورونا، مع مجموعة من صُنّاع ومُحبي السينما في الوطن العربي ومسؤولي مهرجانات كبار.

وتطرق النقاش، إلى عدّة أسئلة، منها: "هل هناك حلول بديلة للتعامل مع الأزمة والحفاظ على استقرار الصناعة السينمائية في العالم العربي؟"، والذي طرحه مسؤول مركز السينما العربية.

وشملت الأسماء المشاركة في الحلقة النقاشية، محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إلياس خلاط مدير ومؤسس مهرجان طرابلس للأفلام، ندى دوماني ممثلةً لـمهرجان عمان السينمائي الدولي (أول فيلم)، فاطمة شريف مدير مهرجان قابس سينما فن، جاد أبي خليل رئيس ملتقى بيروت السينمائي، سونيا هاينن المدير الإداري في European Film Promotion، فينشنزو بونيو مدير مشروع صندوق السينما (World Cinema Fund.

وتضمنت الأسئلة التي طرحتها الحلقة النقاشية للنقاش، في مدى إمكانية تعاون المهرجانات العربية للحفاظ على استقرارها وفعاليتها، مدى تأثير هذا التوقف على العاملين في الصناعة السينمائية ودور المؤسسات الإقليمية في تقديم الدعم المطلوب، كما تطرق النقاش إلى التساؤل عن مدى وجود المحتوى الذي على أساسه تتم إقامة المهرجانات، إضافة إلى عروض الأفلام إلكترونياً، ومدى فاعلية ذلك وأثره على الصناعة السينمائية.

وكان مركز السينما العربية، قد أطلق دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.