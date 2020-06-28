حظك اليوم الأحد 28-6-2020 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العذراء أنّ عواطف باردة أغلب الأحيان، ولا يظهر مشاعره إلّا أمام قلة قليلة من الناس.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ينصحك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.