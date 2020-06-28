حظك اليوم الأحد 28-6-2020 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم برج الميزان بالجمال الخارجيّ فقط، إذ يتجاهل الصفات الداخلية الجميلة لدى الأشخاص الذين يعرفهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط ومعاكسة عدة كواكب، القمر في برجك يدعمك ويدفعك للاجتهاد والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمدك بالسحر والجاذبية وتنطلق بثقة وتصل لما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.