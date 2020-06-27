14يوليو.. أولى جلسات محاكمة 42 منعوا دفن طبيبة توفت بكورونا بالدقهلية

حددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة، أولى جلسات محاكمة المتهمين بمنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، بقرية شبرا البهو، بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، يوم 14 يوليو المقبل.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال 42 شخصًا من قريتي "البهو" "البهو" التابعتين لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالمنصورة لاتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، والتي وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحامي العام إلى المتهمين ومنهم 17 هاربين في القضية رقم 1962 لسنة 2020 والمقيدة برقم 76 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ، اتهامات بتكوين تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص جعل السلم العام في خطر، بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم حجارة استخدموها في الاعتداء على الأشخاص، وأمرهم رجال السلطة بالتفرق لكنهم رفضوا الانصياع، فضلًا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر.

وأمر المحامي العام بقيد الأوراق برقم جناية امن دولة طوارئ، وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 1985، وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ، وقرار رئس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 والمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.