جونسون: بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي وفق "شروط أستراليا"

أبلغت الحكومة البريطانية، أستراليا بأنها مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي "بناء على شروط أستراليا" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول علاقتها المستقبلية بالتكتل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نظيره الأسترالي ماتيوش مورافيتسكي في بيان، اليوم، قال فيه: "إن بريطانيا ستتفاوض بشكل بناء، إلا أنها ستكون مستعدة بالقدر نفسه للخروج من المرحلة الانتقالية وفق شروط أستراليا، إذا لم يتم التوصل لاتفاق".

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 ديسمبر المقبل، ومن المقرر عقد جولة من "المفاوضات المكثفة" في يوليو المقبل.