القباج: لم نستبعد القطاع الخاص من العلاوات الخمس.. ودراسة دقيقة لموقف المؤسسات الصحفية

أكدت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمس، وإنما هناك فئات لم تنطبق عليها شروط استحقاق العلاوات، وهو ما جرى إعلانه الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه منذ صدور القرار الرئاسي بصرف العلاوات، جرى توجيه قيادات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص بدراسة كافة حالات أصحاب المعاشات، وموقفهم من الحصول على متجمد العلاوات الخاصة، سواء من المنتمين للمؤسسات الصحفية أو شركات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص، ودراسة مدى إمكانية استفادتهم من القرار الرئاسي بصرف العلاوات.

وأكدت "القباج" أن وزارة التضامن الاجتماعي، حريصة على مصالح أصحاب المعاشات، وتسعى بكل السبل لأن يحصلوا على كافة حقوقهم، وكافة الامتيازات المتاحة وفق القانون ومقتضيات المصلحة العامة، وأن الوزارة على تواصل دائم مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية وممثلي القطاع الخاص، وتجرى حاليا، دراسة قانونية دقيقة للموقف دون الالتفات لأي ضغط ممن لا ينطبق عليهم شروط الاستفادة من العلاوات الخاصة، أو من يتاجرون بمصالح أصحاب المعاشات.