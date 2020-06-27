حلمي النمنم: الإسلام السياسي هو الطابور الخامس لكل القوى الاستعمارية

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إنه نصح جماعة الإخوان الإرهابية حين وصلوا إلى حكم مصر أن يتمصروا وإلا سيكون مصيرهم السقوط، كون الشعب المصري لم ولن يقبل من يفقده هويته، واصفًا جماعة الإخوان بأنهم أساتذة في الغباء السياسي، وخيانة مصر وجماعة مضادة للوطنية المصرية، موضحًا أنه عندما تولى الإخوان الحكم في مصر تأكد أن الجماعة أمام طريق الانقراض.

وأضاف "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المخابرات البريطانية أرادت ضرب الوطنية المصرية بتأسيس جماعة الإخوان، لأن الوطنية تّطرد الاحتلال من مصر، بينما حسن البنا صناعة المخابرات البريطانية، فتلك الجماعة نشأت بتمويل منهم.

وأكد أن جماعة الإخوان لا تستطيع العيش في ظل دولة وطنية ومشروع وطني، "هم يعملون خدما لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهذا هو مكانهم الحقيقي، فجماعة الإخوان نشأت على سقوط الخلافة العثمانية، وهدفهم استعادة الخلافة، فالإخوان عملوا على أخونة الدولة ودخلوا في عداء مع المصريين".

وأشار إلى أن الشعب المصري قام بثورة 30 يونيو وخرج 33 مليون مصري ومصرية إلى الشوارع لإسقاط مرسي وجماعته الإرهابية وهناك تقديرات إنهم 36 مليون، لأول مرة في التاريخ يخرج أكثر من ثلث السكان يطالبون بإزاحة رئيس، موضحًا أنه لو فشلت ثورة 30 يونيو، لعلقت المشانق، وقيادات الجيش والسياسيين في السجون وسيتم إعدامهم.

وأوضح أنه حال فشل ثورة يونيو لحدث صراع داخل مكتب الإرشاد، والإطاحة بمحمد مرسي باعتباره استبن، ويأتي المرشح الآخر خيرت الشاطر، فضلًا عن صراعات داخل جماعات الإسلام السياسي، والانهيار الاقتصادي، مؤكدًا أن أي احتلال بحاجة إلى طابور خامس، والإسلام السياسي هو الطابور الخامس لكل القوى الاستعمارية.