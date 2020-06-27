الصناعة: برنامج للتخلص من ميكروباصات السولار واستبدالها بالغاز الطبيعي

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن استراتيجية الدولة للسيارات بها أكثر من محور، من ضمنها الاتجاه للاستخدام السيارات ذات الطاقة الأنظف.

وأضافت "جامع" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي: "فيه محور شغالين عليه هو تحويل العربيات للاستخدام بالغاز الطبيعي، سواء بالتحويل أو إتاحة سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، سواء سيارات ملاكي أو أجرة، والأهم سيارات الميكروباص، لأنها تعمل بالسولار، واحنا عاوزين نعمل لهم برنامج عشان نتخلص منها، والاتجاه للغاز".

وأشارت إلى أن السيارات الكهربائية محور مهم، والحكومة تعمل عليه: "إحنا فريق عمل، وإن كانت هي صناعة ووزارة الصناعة هي المسؤولة، ولكن احنا فريق عمل يشاركنا وزراء قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والكهرباء، لتوفير البنية الأساسية لخطوط الإنتاج، عشان أنزل سيارات كهربائية لازم أكون مطمأنة إن الشواحن اللازمة للسيارات موجودة ومتوفرة".