بعد نجاحهما الرمضاني.. "نتفليكس" تعرض "النحات" و"الساحر"

اقتنصت الشبكة العالمية نتفليكس العرض الثاني للمسلسلين الرمضانيين "النحات"، و"الساحر"، اللذين حققا نجاحا كبيرا جدا عبر شبكة قنوات أبو ظبي ميديا وما زالا يحققانه حتى الآن وتتواصل الإشادات بالعملين من النقاد ومن الجماهير بالرغم من انتهاء عرض حلقاتهم على مجموعة قنوات أبو ظبي ميديا منذ نهاية شهر رمضان.

وحقق المسلسلان أعلى نسبة مشاهدة لمسلسل غير خليجي وظهورهما ضمن أعلى خمسة مسلسلات مشاهدة على الإطلاق عبر مجموعة قنوات أبو ظبي ميديا في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

"النحات" من إنتاج I see media -اياد الخزوز- وتأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى أبو فرحات وتدور أحداثه حول قرار يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.

أما "الساحر" فهو أيضا من إنتاج I see media -اياد الخزوز- ومن بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري وهو من قسمين اخرج اولهم محمد لطفي والثاني عامر الفهد ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.