العراق: اعتقال عناصر من كتائب حزب الله لحفظ هيبة الدولة

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن عملية الدورة التي أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر كتائب حزب الله العراقي هي عملية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء أمس السبت.

وأضاف المتحدث العراقي، أن اعتقال عناصر من كتائب حزب الله هي عملية عراقية التخطيط والتنفيذ و الإشراف.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول لقناتي "العربية" و"الحدث"، أمس الجمعة أن عناصر حزب الله ما زالوا قيد التوقيف، وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وشدد رسول، على أن القوى الأمنية تعمل على فرض هيبة الدولة وفقا للدستور، مؤكداً أن رؤية القائد العام مصطفى الكاظمي هي حصر السلاح بيد الدولة .

وأوضح المتحدث العسكري، أن القوى الأمنية تعاملت وفق الأصول مع سيارات المسلحين التي ظهرت في بغداد فجر أمس الأول الجمعة، وهي تجوب حول مقرات في المنطقة الخضراء.

وكان المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله العراق، أحد الفصائل العسكرية الموالية بشدة لإيران شن أمس الأول الجمعة، هجوما عنيفا على رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، واصفا إياه بعميل الأمريكيين و"المسخ الغادر"، مهددا إياه بالعقاب و"العذاب"، قائلاً: "نتربص لكم".