وفاة الناقدة نعمة الله حسين بعد صراع مع المرض

توفيت الناقدة نعمة الله حسين، صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلن الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

ونعى أباظة الناقدة الراحلة قائلا: فقدت وفقدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ،ومهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط، الصديقة العزيزة والناقد الكبيرة نعمة الله حسين، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

وأضاف: الناقدة الكبيرة تنتمي الي الجيل الثاني من نقاد السينما في مصر، وقد أولت اهتمامها بالسينما العالمية خاصة السينما الفرنسية، وأصدرت عددا من الكتب في النقد السينمائي، كما قدمت كتابا عن النجمة نادية لطفي لتكريمها في المهرجان القومي للسينما المصرية.

وتابع: وقد شغلت الناقدة الكبيرة منصب نائب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة لسنوات طويلة ومثلتها في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، كما كانت عضو المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، ومستشار فني لعدد من المهرجانات العربية منها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ومهرجان أيام السينما الجزائرية.

وأردف: وقد كرمها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين في اكتوبر2018 وأصدر كتابا عن مسيرتها النقدية قدمته الناقدة السورية لمي طيارة .

واختتم رسالة نعيه قائلا: كانت الناقدة الراحلة صديقة غالية عزيزة رحم الله الناقدة الكبيرة. وأسكنها بفيض رحمته فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، رحم الله الناقدة الكبيرة ورحم زوجها الراحل الاستاذ سيد عواد وكيل وزارة الثقافة للثقافة الجماهيرية الأسبق فقد كان إنسانا نبيلا رقيقا راقيا، وداعا يا أغلي وأعز الناس.