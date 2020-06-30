إنفوجراف.. "تمرد" من التأسيس حتى عزل مرسي

- 26 إبريل 2013، تأسست "تمرد"، مستوحية اسمها من مجلة سورية.

- قيادات الحركة: محمود بدر، محمد عبدالعزيز، حسن شاهين، وليد المصري، محب دوس، ومها أبو بكر.

- 28 إبريل 2013، انطلقت رسميا، وأعلن قياداتها تنظيم مليونية يوم 30 يونيو أمام قصر الاتحادية لإسقاط حكم الإخوان.

- 15 مليون توقيع على استمارة تمرد هو الهدف من الحركة لسحب الثقة من محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

-1 مايو 2013 دشنت الحركة ميدانيا، وبدأ الحشد لها في مختلف محافظات الجمهورية.

- 15 مايو أعلنت الحركة جمع أكثر من 22 مليون استمارة لسحب الثقة من نظام الإخوان.

- واجهت الحركة حملات مضادة مثل تجرد، ومؤيد لدعم محمد مرسي.

- تعرض أعضاء تمرد للعنف من الإخوان.

- نظمت جماعة الإخوان لقاءات جماهيرية لمهاجمة شخصيات قضائية وإعلامية، والدعاء على من يرفض حكم الإخوان.

- حُركت دعاوى قضائية ضد الحركة تطالب وزير الداخلية بوقفها والقبض على المؤسسين

- انتشرت تمرد بشكل أوسع بين الجماهير بعد تعنت مرسي وجماعته ورفضه لأي مطالب.

- استغلت الحركة الشوارع والمحلات ومقرات بعض الأحزاب كمقرات لها.

- 23 يونيو أصدرت القوات المسلحة بيان دعوة الأطراف السياسية لإيجاد صيغة تفاهم ومصالحة.

- 28 يونيو عقدت الحركة مؤتمرا في نقابة الصحفيين، أعلنت تخطيها 30 مليون استمارة سحب ثقة من مرسي.

- 30 يونيو تحرك ملايين الجماهير لإسقاط نظام الإخوان، وأمهلت القوات المسلحة مرسي 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب.

- 3 يوليو اجتمعت القوى الوطنية وممثلين لمؤسسات الدولة على عزل مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، وتولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية.

-15 يوليو دشن شباب تمرد حملة لجمع توقيعات المواطنين، لتأييد خارطة الطريق بعزل مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.