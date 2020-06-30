إنفوجراف.. "تمرد" من التأسيس حتى عزل مرسي
كتب:
محمد حامد
06:10 م | الثلاثاء 30 يونيو 2020
- 26 إبريل 2013، تأسست "تمرد"، مستوحية اسمها من مجلة سورية.
- قيادات الحركة: محمود بدر، محمد عبدالعزيز، حسن شاهين، وليد المصري، محب دوس، ومها أبو بكر.
- 28 إبريل 2013، انطلقت رسميا، وأعلن قياداتها تنظيم مليونية يوم 30 يونيو أمام قصر الاتحادية لإسقاط حكم الإخوان.
- 15 مليون توقيع على استمارة تمرد هو الهدف من الحركة لسحب الثقة من محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
-1 مايو 2013 دشنت الحركة ميدانيا، وبدأ الحشد لها في مختلف محافظات الجمهورية.
- 15 مايو أعلنت الحركة جمع أكثر من 22 مليون استمارة لسحب الثقة من نظام الإخوان.
- واجهت الحركة حملات مضادة مثل تجرد، ومؤيد لدعم محمد مرسي.
- تعرض أعضاء تمرد للعنف من الإخوان.
- نظمت جماعة الإخوان لقاءات جماهيرية لمهاجمة شخصيات قضائية وإعلامية، والدعاء على من يرفض حكم الإخوان.
- حُركت دعاوى قضائية ضد الحركة تطالب وزير الداخلية بوقفها والقبض على المؤسسين
- انتشرت تمرد بشكل أوسع بين الجماهير بعد تعنت مرسي وجماعته ورفضه لأي مطالب.
- استغلت الحركة الشوارع والمحلات ومقرات بعض الأحزاب كمقرات لها.
- 23 يونيو أصدرت القوات المسلحة بيان دعوة الأطراف السياسية لإيجاد صيغة تفاهم ومصالحة.
- 28 يونيو عقدت الحركة مؤتمرا في نقابة الصحفيين، أعلنت تخطيها 30 مليون استمارة سحب ثقة من مرسي.
- 30 يونيو تحرك ملايين الجماهير لإسقاط نظام الإخوان، وأمهلت القوات المسلحة مرسي 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب.
- 3 يوليو اجتمعت القوى الوطنية وممثلين لمؤسسات الدولة على عزل مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، وتولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية.
-15 يوليو دشن شباب تمرد حملة لجمع توقيعات المواطنين، لتأييد خارطة الطريق بعزل مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.