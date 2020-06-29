"كنائس مصر": 30 يونيو ثورة شعب حفظت تماسك الدولة الوطنية

هنأت الكنائس المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة من "الجيش والشرطة" وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الثورة حفظت تماسك الدولة الوطنية المصرية، وشارك فيها الملايين من أبناء الشعب المصري ودافعوا عن حقهم في هوية ودولة مصرية تعبر عن الجميع، وتمسكوا بالدور الوطني لجيشهم الباسل في مواجهة أعداء الوطن وقوى الظلام، والذي انحاز بدوره إلى الشعب ورفض أن يساوم أعداء الوطن في تلك اللحظات المصيرية الحاسمة، وأنقذ مصر من كل المؤامرات والأطماع الدولية التي كانت ومازالت تحيط بنا.

وأضافت: "حمى الله مصر وشعبها وجيشها الباسل وقيادتها السياسية الحكيمة من كل سوء".

الأرثوذكسية: المصريين تمسكوا بالجيش لمواجهة أعداء الوطن وقوى الظلام.. مطران المارونية: الثورة قضت على الإرهاب والتطرف

وقال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن 30 يونيو ذكرى انتصار إرادة الشعب المصري العظيم، وثورة الشعب التي ساندتها القيادة الوطنية المخلصة من القوات المسلحة المصرية، للتأكيد على أن مصر لكل المصريين، ولإعادة بناء مصر الحديثة، لنبدأ عهد جديد من الاستقرار والتنمية.

وهنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس السيسي والشعب المصري، بذكرى الثورة، قائلا: "ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

أما المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بمصر، فقال إن ثورة 30 يونيو قضت على الإرهاب والتطرف ليس في مصر وحدها بل في المنطقة كلها، وفتحت أبواب التنمية والاستقرار والنهضة والتعايش بين المسيحيين والمسلمين، بعدما حاولت الجماعة الإرهابية التي خانت الوطن، بث الفرقة والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد.

وشكر المطران، الرئيس على استجابته لمطالب الملايين من المصريين التي خرجت في هذا اليوم، مهنئًا الشعب المصري بتلك المناسبة، قائلا: "أنتم يا أبناء مصر الحبيبة يا من أبهرتهم العالم كله بثورتكم العظيمة، وبخروجكم المشرف، والتفافكم حول جيشكم وشرطتكم للقضاء على حكم الجماعة الإرهابية التي سرقت الوطن وخانت العهد وسفكت الدماء وأشعلت الفتنة بين المصريين وخربت المؤسسات وأحرقت الكنائس، التي بفضل الله وجهود الرئيس عادت سالمة".

وهنأ "شيحان"، الجيش والشرطة بذكرى الثورة، قائلا: "أنتم يا حماة الوطن يا من قدمتم أرواحكم وتضحياتكم لبث الأمن والاستقرار في كل ربوع مصر الغالية نشكركم، وندعو الله أن يحفظكم ويوفقكم، حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها.. تحيا مصر".

وقال الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية ومطران إبروشية مصر، إن 30 يونيو، "ثورة قادها الشعب المصري من أجل الحفاظ على بلادنا، وحماها جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة"، مضيفا: "ثورة 30 يونيو مهدت الطريق لبناء مصر الحديثة واستقرار المجتمع في شتى المجالات".