حظك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

ترتبط توقعات الأبراج بعلم الفلك، وتستعرض "الوطن" للمهتمين بالأبراج حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تنتبه لأموالك وتمهل في قراراتك الشرائية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تصنع مستقبلك وتغير الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا عملت بتناغم مع الآخرين، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.الجوزاء

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تعتني بصحتك وتتحرك بهدوء ومن المهم أن تنظم وقتك وجهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتجنب العيون، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس في برجك تدفعك للحركة والإنجاز بكل الطاقة والنشاط، لكن لا تكن متطلبا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتجنب الصدام وتتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للانغماس في ذكريات حزينة أو تميل للغضب بسرعة.. حاول أن تقاوم ذلك وأن ترد بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط، يحالفك الحظ أينما ذهبت وتؤتي جهودك ثمارها.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم قدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تحدد أولوياتك كي تتخذ قرارات حكيمة في عملك ومصاريفك ولا تصر على التبذير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحافظ على اللباقة لتحافظ على علاقات سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تساعدك على التطور وتدفعك لتنمية أعمال.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويجعلك ذلك ساحرا ومتألقا وتخلب الألباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وأن تتحرك في حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تميل للعزلة قليلا، ويساعدك ذلك على التأمل واستعادة هدوئك النفسي، ومن الأفضل أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان حميد الشاعري، ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة وتمنحك إصرارا على تحقيقها وقد يدعمك زملاء أو رؤساء في العمل

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يضع الضغوط على عاتقك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بصدر رحب.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

حافظ على السرية والكتمان في حياتك الشخصية وعموما تميل لعدم السماح بالتدخل في شئونك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك فرص مهمة ويمدك برغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور وتنمية معلوماتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم لديك استعداد لمساعدة الأحباب وتسعد بدعم متبادل.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.