حظك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يحب المغامرات ويتحدى الصعاب، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تنتبه لأموالك وتمهل في قراراتك الشرائية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تصنع مستقبلك وتغير الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.