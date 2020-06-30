حظك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بشخصيته القوية، وصبره الكبير دون أن يصيبه اليأس، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا عملت بتناغم مع الآخرين، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.