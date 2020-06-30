حظك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

شخصية مولود برج الجوزاء متناقضة ويشعر بالملل بسهولة، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تعتني بصحتك وتتحرك بهدوء ومن المهم أن تنظم وقتك وجهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتجنب العيون، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.