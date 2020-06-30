السجيني بعد انتحال شخصيته: على المرشحين عدم دفع أموال إلا من خلال الأوعية القانونية

أكد المهندس أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف دعم مصر، تعليقا على انتحال نصاب صفته للنصب على المرشحين وجمع أموال منهم للترشح للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن جميع المرشحين يجب أن يطمئنوا أن كفاءتهم وسيرتهم الذاتية هي التي سيكون لها الاعتبار عند اختيار قيادات الأحزاب لهم وأن شعبيتهم وخبراتهم ستكون المحور الأساسي في الاختيار.

وأضاف السجيني، في تصريح لـ"الوطن"، أن مسألة المطالبات المالية للعملية الانتخابية فالقانون وحده يحكمها سواء قانون الأحزاب، حيث إن الأحزاب لديها رقابة محاسبية أو من خلال القواعد المالية التي ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات في حينه.

وتابع السجيني: "أهيب بجميع المرشحين عدم دفع أي أموال أو مبالغ مالية إلا من خلال الأوعية القانونية التي يحددها القانون".

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على شخص انتحل اسم المهندس أحمد السجينى الأمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للنصب على مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب المقبلين مقابل مبالغ مالية كبيرة، بعد أن اتخذت كافة الإجراءات القانونية".