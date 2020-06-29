أستاذ إعلام عن موقع الرئاسة: نخاطب العالم بعد أن كنا نكلم أنفسنا

قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية يعد عملًا رائعًا، ويحقق العديد من الأهداف على رأسها تداول وحرية المعلومات والشفافية.

ولفتت إلى أن الموقع يتحدث عن مصر بشكل عام، وليس مؤسسة الرئاسة فقط، ويستخدم أكثر من لغة، منها الإنجليزية والفرنسية.

وأضافت "عبدالحميد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، أن الموقع يحقق هدفًا إعلاميًا وإخباريًا وتثقيفيًا، كما أنه يروج عن معالم مصر، ويحتوي على صور للمتحف الرئاسي وخطب الرئيس التي ألقاها.

وذكرت أن الموقع يحتوي على خاصية "البث المباشر"، لافتة إلى أن الموقع يعتبر بداية في ما نطالب به من أن يكون هناك شفافية، وأن يكون في كل مؤسسة في مصر موقع إلكتروني.

وأشارت إلى أن أي مواطن في مصر من حقه أن يعرف الأنشطة التي تجرى، موضحة أن الإعلام المعاصر هو القائم على المعلومات الصحية الكاملة الدقيقة لإيصالها للمواطنين والعالم، "كتير أوي من مواقعنا بتكون باللغة العربية فقط، كأننا بنكلم نفسنا، لكن لما يبقى فيه إنجليزي وفرنساوي ده هيفتح مجال أكبر إن كل العالم يعرف حقيقة ما يحدث على أرض مصر مننا".