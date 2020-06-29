"فهمي": إسرائيل فقدت أكثر من ثلث طائراتها في 3 أيام من حرب أكتوبر

قال الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، إنه خلال أول ثلاثة أيام من حرب أكتوبر المجيدة، فقد العدو الإسرائيلي أكثر من ثلث طائراته، وأكفأ طياريه الذين كان يتباهى بهم نتيجة لامتلاك قوات الدفاع الجوي القدرات القتالية التي أدت إلى حسم مركز ثقل القوات الجوية للعدو.

وأضاف "فهمي"، خلال كلمة له بمناسبة عيد قوات الدفاع الجوي الـ50، أن "(موشى ديان) أعلن في رابع أيام القتال، قائلاً: (وثمة مشكلة أخرى تواجه طيراننا فهو عاجز عن اختراق شبكة الصواريخ المصرية)، وذكر في أحد الأحاديث التلفزيونية يوم 14 أكتوبر (أن القوات الجوية الإسرائيلية تخوض معارك ثقيلة بأيامها.. ثقيلة بدمائها)".

وشدد على أن منظومة الدفاع الجوي تُعتبر أحد المنظومات الأكثر تعقيداً في مكوناتها لقدرتها على توفير الدفاع الجوي عن الأهداف الحيوية ومنع اختراق العدو الجوي للحدود المصرية وتتكون من عناصر استطلاع وإنذار وعناصر إيجابية ومراكز قيادة وسيطرة تمكن القادة على كافة المستويات من اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى حرمان العدو من تنفيذ مهامه أو تدميره بوسائل دفاع جويي تنتشر في كافة ربوع الدولة طبقاً لطبيعة الأهداف الحيوية والتجميعات المطلوب توفير الدفاع الجوي عنها.

ويتطلب تنفيذ مهام الدفاع الجوي اشتراك أنظمة متنوعة لتكوين منظومة متكاملة تشمل على أجهزة الرادار مختلفة المدايات تقوم بأعمال الكشف والانذار بالإضافة إلى عناصر المراقبة الجوية وعناصر إيجابية من صواريخ متنوعة والمدفعية (م ط) والصواريخ المحمولة على الكتف والمقاتلات وعناصر الحرب الإلكترونية.

وواصل: "يتم السيطرة على منظومة الدفاع الجوي بواسطة نظام متكامل للقيادة والسيطرة من خلال مراكز قيادة وسيطرة على مختلف المستويات في تعاون وثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية بهدف الضغط المستمر على العدو الجوي وإفشال هدفه في تحقيق مهامه وتكبيده أكبر نسبة خسائر ممكنه".