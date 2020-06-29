إيقاف عناصر أمنية في الأردن اعتدت على شاب بالضرب أثناء اعتقاله

أوقفت مديرية الأمن العام في الأردن، عددا من أفرادها، بعد ارتكابهم تجاوزات أثناء اعتقالهم أحد الأشخاص بمحافظة جرش شمال العاصمة "عمان"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأمر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بتوقيف عدد من رجال الأمن العام في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة ممن ظهروا في مقطع فيديو جرى تداوله أثناء قيامهم بإلقاء القبض على أحد الأشخاص.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان، اليوم، إن مدير الأمن العام أمر بتوقيف عدد من رجال الأمن العام في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة ممن ظهروا في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله أثناء قيامهم بإلقاء القبض على شخص أشهر أداة حادة عليهم، وحاول إيذاءهم في محافظة جرش، وفتح تحقيق معهم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم لما قاموا به من تجاوزات أثناء عملية إلقاء القبض.

وأكد السرطاوي، أن مديرية الأمن العام مستمرة في أداء مهامها بمهنية وشفافية ضمن إطار القانون، واحترام حقوق الإنسان؛ تنفيذا لرسالتها الأمنية والإنسانية النبيلة، وأن أي تجاوز للقانون يوجب المساءلة القانونية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددا من رجال الأمن وهم ينهالون بالهروات على أحد الأشخاص وسط الشارع العام.

https://www.facebook.com/Muqabalayn/videos/1681637448650668/