نائب محافظ الإسكندرية: البرنامج الرئاسي غيّر شخصيتي

هنأت الدكتور جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرةً إلى أنها كانت ميلادًا وانطلاقة جديدة للدولة المصرية.

وأضافت "عازر" خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كنت أعمل مدرسًا مساعدًا بكلية الطب، والتحقت بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب عام 2018، والحقيقة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هي التي غيرت شخصيتي وأهميتي واهتماماتي ودرايتي للأمور".

وتابعت: "طبيعة التدريب والخبرات التي اكتسبتها مختلفة، والخبرات عملية لإدارة ملفات الدولة واقتراح حلول لها مردود إيجابي بشكل سريع، ونتلقى التدريب وكل المشروعات التي نقدمها نحصل على (فيد باك) لها".

وواصلت: "نعد الرئيس السيسي أن نبذل قصارى جهدنا، وأن نكون على قدر المسؤولية، حيث أنه وثق فينا، ووجه بحركة نواب المحافظين من الشباب".

وأتمت: "نعمل في المحافظات بتفويض من المحافظين على حسب المهام التي تُوكل إلينا، والمساحة التي يضعها المحافظ للنائب، وحجم الدعم الذي يقدمه له هو سر النجاح، والتجربة فريدة في تحدياتها ونجاحها"، مشيرة إلى أن منظومة العمل تجمع بين طاقة الشباب وأفكارهم الجديدة وخبراتهم وتدريبهم وخبرة العاملين في هذا المكان لفترة طويل".