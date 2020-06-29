شرطة السودان: إغلاق الجسور والأسواق والمحال التجارية بشكل كامل غدا

قال المتحدث باسم الشرطة السودانية، إنه تقرر إغلاق الجسور والأسواق والمحال التجارية بشكل كامل غدا الثلاثاء، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة عزالدين الشيخ علي، وقف في وقت سابق، اليوم، على جاهزية قوات شرطة الولاية لتأمين إحتفائية ذكري 30 يونيو بمختلف محليات العاصمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأكد الفريق شرطة عزالدين لدى مخاطبته قوات الشرطة المشاركة في العملية التأمينية بمباني رئاسة الولاية من شرطة المحليات والعمليات والإحتياطي المركزي وشرطة المباحث والشرطة الأمنية وقوة الإسناد من الإدارات العامة والمتخصصة، جاهزية شرطة ولاية الخرطوم لتأمين الإحتفائية والمحافظة على الأرواح والممتلكات وحماية أمن وسلامة المواطنين وتحقيق شعار الشرطة في خدمة الشعب.

وأشار علي، إلى الخبرات التراكمية التي تتمتع بها الشرطة في تأمين المناسبات الرسمية والشعبية، موضحا أن الشرطة ستتعامل وفق القانون واللوائح المنظمة.

وأكد مدير شرطة الولاية، أن الأمن مسؤولية مشتركة للخروج بالإحتفائية إلى بر الأمان.