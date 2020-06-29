مستشار الرئيس: عودة الحياة إلى طبيعتها يجب أن يكون بحرص

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الانفتاح وعدة الحياة إلى طبيعتها خلال أزمة كورونا يجب أن يكون محسوبًا بدقة وبحرص شديدين، مع وضع كافة الاحتمالات التي من الممكن حدوثها جراء ذلك الانفتاح.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة دائمًا ما تطلب من المواطنين الحرص في التعامل والتجمعات ما يعكس وجود انفتاح محسوب، مشيرًا إلى أنه في كل الأماكن المعنية بالخدمات العامة للمواطنين يتم التعامل بحرص شديد، وتُتخذ كافة التدابير الاحترازية، ومنها تحقيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة عن بُعد من خلال عدد من الروبوتات التي تتواجد بأماكن كثيرة.

وأكد أنه من الممكن أن تقوم تلك الأجهزة بقياس درجة الحرارة عن بعد، وحاليًا يتم دراسة فاعلية تلك الأجهزة بشكل علمي قبل تطبيقها في مختلف القطاعات بالدولة.