ارتفاع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. عيار 24 يسجل 909 جنيهات

شهدت أسعار الذهب ارتفاع بقيمة جنيهين في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 29 يونيو مقارنة بأسعار الصباح، وذلك بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، كالتالي:

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 906 و909 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 793 و795 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 680 و681 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و360 جنيها.