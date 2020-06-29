الكنيسة الإنجيلية تدعم صكوك الأضاحي بـ100 جنيه.. وقس يوزع مصليات بإسنا

شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية، برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، بالمشاركة في مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ مائة ألف جنيه دُفعت إلكترونيًا لحساب المشروع للعام الثالث على التوالي.

يأتي ذلك في إطار اللحمة الوطنية والنسيج الوطني الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنساني المشترك، وفي مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني.

وأشاد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بهذه الروح الراقية، التي تؤكد متانة النسيج الوطني وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد، موجهًا الشكر للدكتور أندريه زكي والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة منهما.

كما وجه المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف الشكر للقمص متاؤوس زخاري راعي كنيسة الأم دولاجي بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، على مشاركته في توزيع الكمامات والمطهرات وسجاد الصلاة على المصلين في صلاة الظهر بالمسجد العتيق، وذلك في إطار مبادرة شارك فيها عدد كبير من شباب ومنظمات المجتمع المدني، حيث قاموا بتطهير المسجد قبل الصلاة وبعدها، وكذلك تطهير المصلين بالكحول والمطهرات.