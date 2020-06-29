مستشار الرئيس للصحة: منحنى إصابات كورونا ما زال جيدا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه يتم متابعة أداء المواطنين بعد بدء عودة الحياة لطبيعتها، من خلال التعاملات في المواصلات والأماكن العامة والمفتوحة، كما يتم متابعة "كيرف" أو منحنى حالات فيروس كورونا بشكل يومي، "لحد دلوقتي الأداء مازال جيدًا".

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن المواطنين شعروا بالراحة النفسية عندما رأوا أن هناك رعاية من الدولة، ومتابعة للحالات المصابة وتوفير العلاج لها، وأدركوا معنى العزل المنزلي لمنع العدوى وتقليلها.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقائية: "لما جت مرحلة والناس قد تجد صعوبة للحصول على سرير ثم انفرجت هذه الأزمة، وأصبح أن المريض اللي محتاج سرير بيلاقيه، أدى ذلك لهدوء نفسي شديد".