الموجة الثانية للفيروس: فحص ثلث سكان بكين.. والجيش الصيني يستخدم أول "لقاح"

أعلن مسئول فى العاصمة الصينية بكين، أن السلطات كثّفت جهود إجراء فحوص فيروس كورونا، وشملت حتى الآن نحو ثلث سكانها، لاحتواء تفشى موجة ثانية من الفيروس مصدره سوق للبيع بالجملة بدأ الشهر الحالى، وقال تشانج جيانج، المسئول فى اللجنة البلدية لبكين، فى مؤتمر صحفى، إن سلطات المدينة جمعت، حتى ظهر أمس 8.29 مليون عينة لفحصها، وانتهت من 7.69 مليون منها.

وفى سياق متصل، حصل الجيش الصينى على ضوء أخضر لاستخدام أول لقاح مضاد للفيروس، طوّرته شركة «كانسينو بيولوجيكس» مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال، كما قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أمس إنها سجلت 12 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا مقابل 17 حالة فى اليوم السابق.

استمرار تصاعد الإصابات فى أمريكا والبرازيل والهند

وفى الولايات المتحدة، أفادت إحصائية جامعة جونز هوبكنز، بأن هناك نحو مليونين و549 ألفاً و69 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فضلاً عن وفاة 125 ألفاً و803. وفى البرازيل، أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 30476 إصابة جديدة و552 حالة وفاة إضافية، وذكرت صحيفة «تريبونا» البرازيلية، أن البلاد سجلت حتى الآن مليوناً و344 ألفاً و143 إصابة و57 ألفاً و622 وفاة.

وفى الهند، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل ارتفاع آخر فى حصيلة للإصابات، اليوم، بواقع 19 ألفاً و459 ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 548 ألفاً و318.

ووضعت حكومة اليونان خطة لاستخدام المطهرات والحفاظ على المسافة الآمنة منذ فتح شواطئها فى منتصف مايو، حيث يُسمح بوجود 40 شخصاً فقط على مسافة ألف متر من الشاطئ، ويوجد كرسيان فقط بحد أقصى تحت كل شمسية، بينما تبعد كل مظلة عن الأخرى 13 قدماً، مع استثناء للعائلات التى يسمح لها بالوجود بالقرب من بعضها كمجموعة واحدة.