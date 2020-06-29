رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بالذكري السابعة لثورة 30 يونيو

أرسل الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ثورة 30 يونيو، مقدمًا فيها تهنئته بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن أسرة جامعة المنيا، لحلول الذكرى السابعة لثورة شعب مصر المجيد.

أكد رئيس الجامعة، أن ثورة الثلاثين من يونيو، ستظل عنوانًا لإرادة المصريين، وتأكيدًا على إصرارهم في الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للتفرق والانقسام بين أبناء الوطن الواحد، قائلًا في نص برقيته: "إننا سنظل نستلهم من هذه الثورة المجيدة، ثورة الشعب روح التحدي في مواجهة المكائد والصعاب ونعاهد الله، ونعاهدكم، ونعاهد الشعب المصري العظيم، أن نبذل قصارى الجهد والعطاء من أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي".