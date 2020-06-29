ضبط تشكيل عصابي يسرق شقق سكنية في أبوقرقاص بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الشقق السكنية، مستغلين سفر أصحابها، وذلك أثناء بيعهم متحصلات السرقة.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات إلى وحدة مباحث مركز أبوقرقاص، بسرقة عدد من الشقق السكنية أثناء سفر أصحابها.

بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد بكر ومعاونة الأول الرائد محمد إسماعيل، تم إلقاء القبض على تشكيل عصابي، مكون من 3 عاطلين هم: "ر. م" 22 سنة، "ك. أ" 21 سنة، و"أ. م" 19 سنة، مقيمين ببندر الفكرية.

تبين ارتكابهم للعديد من جرائم سرقات الشقق السكنية، مستغلين سفر أصحابها، حيث تم إلقاء القبض على المتهمين، أثناء بيعهم أجهزة كهربائية، من متحصلات سرقة الشقق.