"النقل والتخطيط" تبحثان توطين صناعات السكة الحديد بمصر

أكد وزير النقل أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ كافة مشروعات تحديث منظومة السكك الحديدية لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وبحث الوزير خلال اجتماعه اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، آخر المستجدات الخاصة بآليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر.

كما استعرض الوزيران الخطوات التنفيذية المقترحة لإقامة أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائى والديزل (وحدات متحركة للسكة الحديد والمترو والمونوريل) بشرق بورسعيد، وكذلك الجدول الزمنى للدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع وحجم الإنتاج المتوقع من المصنع والخطط الإنتاجية والتسويقية له، وكذلك الموعد المقترح لبدء تنفيذ المشروع وتوقيت خروج أول عربة من إنتاج المصنع.

كما تناقش الجانبان فى خطوات تأسيس الشركة التى ستدير المشروع، وهى الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، التى تُنشئ وتدير هذا المصنع بشراكة كل من (القطاع الخاص - المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - صندوق مصر السيادى) بالتعاون مع بومباردييه العالمية. واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين كافة الأطراف المعنية لاعتماد إجراءات البدء فى التنفيذ الفورى عقب التصديق على التصور النهائى للمشروع.

من جانبها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع النقل من أهم القطاعات التى يتم استثمار مبالغ ضخمة بها، مشيرة إلى أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يمثل قيمة مضافة، تتمثل فى المكون التكنولوجى العالى الذى يعود إيجابياً على النمو فى مصر.