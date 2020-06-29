مصادرة طن مخلل في الدقهلية بدون بيانات

أعلنت مديرية التموين بالدقهلية، اليوم، مصادرة طن مخلل بمعمل بالمطرية غير مدون عليها بيانات، في حملة شنتها المديرية للتأكد من الصلاحية، حفاظا على صحة المواطنين.

خرجت الحملة، بتعليمات محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبقيادة محمود زكريا رئيس تموين المطرية، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالمرور على معمل لتصنيع وبيع المخللات، ضبطت الحملة مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص، وغش تجاري، وتحريز عدد 1000 كيلو جرام مخلل، غير مدون عليها بيانات.

وتحرر عن ذلك، المحضر رقم 1244 جنح أمن دولة طوارئ.

كما حررت الحملة، محضر مخالفة بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.