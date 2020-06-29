ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة.. المالية تجمع 25 مليار جنيه في أسبوع

جمعت وزارة المالية خلال أسبوع 25 مليار جنيه، مقابل طرح أذون خزانة ذات آجال متعددة بفائدة مرتفعة نسبيًا عن نظيرتها خلال الشهر الجاري.

وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي المصري، أصدرت وزارة المالية أذون خزانة أجل 364 يومًا، بمتوسط أسعار فائدة 13.1%، وأذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 7.5 مليار جنيه، بمتوسط أسعار فائدة 13.1 %، وأذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 6.5 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.2%، كما أصدرت أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.29%.

كان المركزي قد أعلن عن طرحين لأذون خزانة يوم الأحد الماضي، وبلغت قيمة الطرح الأول 6.5 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات لأجل 273 يومًا، بعد أن طُرحت أذون خزانة بقيمة 14 مليار جنيه الخميس الماضي.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية، قد قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلًا من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلًا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

وشهد الأسبوع الجاري ارتفاع في أسعار الفائدة لأذون الخزانة، حيث جمعت وزارة المالية منذ مطلع الشهر الجاري وحتي الأربعاء 24 يونيو من الشهر نفسه ما يقارب من 120 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة مختلفة الآجال 91 و182 و357 و273 يومًا بمتوسط أسعار فائدة تدور حول 12.5%.