حملات نظافة وتفريغ صناديق القمامة بمدن كفر الشيخ  

نفذ عدد من رؤساء المدن بمختلف مراكز كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حملات مكثفة لنظافة الشوارع، في إطار مجابهة المحافظة لفيروس كورونا، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

تابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة، وإزالة المتولد اليومى من القمامة، والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بقرى الورق، والبلاصي، والمنشية الجديدة التابعة لقرية التفتيش.

كما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال النظافة العامة والتجميل، ورفع المخلفات والأتربة بكفر المرازقة، والحصة، وقلين البلد، والمحطة.

أشار العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، إلى أنه شدد على تحسين ورفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات والتراكمات، بكل الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، والمداخل، والمخارج، وطريق الكورنيش، وبجوار عمارات الإسكان، والمدارس، فضلاً عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بطريق الكورنيش، والمقابر، والطريق العام.

وترأس السيد شنقار، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة لتفريغ صناديق القمامة، ورفع المخلفات والتراكمات، وتحسين كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالمدينة، والقرى.

وتابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة، ورفع تراكمات القمامة بالمدينة والقرى.