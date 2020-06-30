15 إجراءً احترازيا.. جامعة المنصورة تستعد لامتحانات الفرق النهائية

وضعت جامعة المنصورة ضوابط لإجراء امتحانات الفرق النهائية والدراسات العليا لمختلف الكليات حرصا من الجامعة على صحة وسلامة أبنائها واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بتعليمات من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وبمتابعة يومية من الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

وجهزت الكليات قاعات الامتحانات والمدرجات وفقا لضوابط وهي:

1- ترك مسافة 1.5 متر على الأقل بن كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه.

2- تطهير القاعات بالمطهرات المخصصة لذلك في نهاية كل فترة امتحان.

3- وضع أرقام جلوس الطلاب داخل حوافظ بلاستيكية حتى لا تتلفها المطهرات.

4- عقد الامتحانات في قاعات واسعة يكون بها مصدر طبيعي للتهوية والأفضل أن يتم فتح باب القاعة وجميع الشبابيك أثناء تواجد الطلاب داخلها.

5- يفضل استخدام أي قاعة لامتحان يوم واحد فقط، في حالة وجود امتحانات متتالية في القاعة الواحدة، يتم تكرار التعقيم بعد الانتهاء من كل امتحان في القاعة وقبل الامتحان التالي على أن يكون بالقاعة مصادر طبيعية للتهوية.

6- يجهز مكان للجنة خاصة منعزلة بتباعد أكثر من مترين بين الطالب وزميلة لمن يوجد عليهم أعراض أو ارتفاع فى درجة الحرارة.

تجهيز المبنى:

1- وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب لإرشادهم لمقار لجان عقد الامتحانات لتنظيم الحركة ومراعاة عدم التزاحم في مداخل القاعات والسلالم والطرقات.

2- توفير عدد كافى من بوابات التعقيم الإلكترونية.

3- توفير أجهزة قياس حرارة الطالب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.

4- توفير مطهرات الأيدي في الأماكن العامة، دورات المياه، مداخل اللجان.

5- تعقيم الطرقات والسلالم في بداية ونهاية اليوم الدراسي.

6- وجود سلة مهملات في أماكن متقاربة داخل صالة الامتحان وفي الطرقات والسلالم مع اتباع إجراءات مكافحة العدوى عند التخلص من القمامة.

7- تعليق الملصقات الخاصة بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى (خطوات تطهير الأيدي وآداب العطس والسعال وكيفية ارتداء الكمامات والتخلص منها) في مداخل الكليات ومداخل القاعات.

8- تواجد عدد من الموظفين في الردهات لتنظيم دخول الطلاب في صفوف منتظمة إلي صالات الامتحانات مع الحفاظ علي مسافة متر ونصف المتر بين كل طالب والآخر في الصف الواحد.

9- يتم تجهيز لجنة خاصة للطلاب الذين يثبت ارتفاع حرارتهم ويراعى تجهيزات أعلى لأدوات الحماية الشخصية (قناع وجه - قفاز) ومسافات أكبر للتباعد بين الطلاب (2 متر).