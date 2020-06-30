مفاوضات مع 5 مؤسسات دولية لتمويل "قطاع الأعمال"

بحث هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فرص التعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، واستعرض «توفيق»، فى اجتماع، أمس، عبر الفيديو كونفرانس، حضره ممثلون عن شركة مصر للألومنيوم، التابعة لقطاع الأعمال العام، ومارينا ويس، المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى فى مصر، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر، وخالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلون عن بنك الاستثمار الأوروبى، إمكانية التعاون مع مؤسسات تمويل دولية فى عدد من المشروعات، منها تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم، بطاقة 250 ألف طن سنوياً، بتكلفة تقديرية 13 مليار جنيه.

وشددت وزيرة التعاون الدولى على أن الاجتماع يأتى تحت إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على مستوى القطاعات المختلفة التى أطلقتها الوزارة فى أبريل الماضى، وتهدف إلى طرح المشروعات والخطط المستقبلية لكل قطاع، من خلال الوزير المعنى، والتأكد من التكامل فى العمل بين شركاء التنمية.

وقالت مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر: «يود البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية توجيه الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط، ووزير قطاع الأعمال العام، على الجمع بين شركاء التنمية لمناقشة أجندة إصلاح الشركات المملوكة للدولة، التى تعد أيضاً عنصراً رئيسياً فى تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل».