إلغاء ندب 11 ملاحظا وضبط 16 حالة غش بامتحانات الثانوية الأزهرية

استعرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ علي خليل، تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن الاستقرار والالتزام كان السمة السائدة في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية منذ بدء الامتحانات وحتى اليوم.

وأوضح أن ذلك ظهر جليًا في امتحانات القسم الأدبي لمادة القرآن الكريم، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، كما سادت حالة من الرضا بين الطلاب.

ورصدت غرف المتابعة ما يلي:

- إلغاء ندب عدد 11 عضوًا ورئيس لجنة، بسبب إخلالهم بمقتضى الواجب الوظيفي أثناء امتحان مادة البلاغة التي سبق وأن أقيمت قبل ذلك.

- رصد 16 حالة إخلال بالامتحان بسبب تمزيق أو شطب على أوراق البوكليت.

- ضبط 3 حالات غش إلكتروني عن طريق الموبايل، وحالة واحدة غش ورقي.

- رصد 8 حالات مرضية بين الملاحظين، واتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال أطباء اللجان.

- عزل 11 طالبًا على مستوى الجمهورية في حُجَر العزل، حيث استكملوا الاختبارات وحالتهم مستقرة.