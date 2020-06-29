القوات المسلحة تنشر فيديو لاحتفال قوات الدفاع الجوي بيوبيلها الذهبي

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لاحتفال قوات الدفاع الجوي بمرور 50 عاما على عيدها "فرض الإرادة وحسم الانتصار".

واستعرض الفيديو تاريخ قوات الدفاع الجوي، ففي الـ13 من يونيو 1969 أصدر الرئيس جمال عبدالناصر قرارات جمهوريا بتعيين اللواء أركان حرب محمد علي فهمي كأول قائد للدفاع الجوي، وسط موقف بالغ الصعوبة، بالنسبة لهذه القوات التي كانت تواجه وقتها مركز ثقل العدو ممثلا في قواته الجوية.

كما استعرض الفيديو أبرز التدريبات التي قامت بها قوات الدفاع الجوي مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع"، والتدريب المصري الفرنسي "كليوبترا"، والتدريب المصري اليوناني "ميدوزا"، والتدريب المصري الأردني المشترك "العقبة"، والتدريب المصري الكويتي "اليرموك".