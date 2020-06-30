الصحة العالمية تدعو إلى التحرك في مواجهة كورونا دون انتظار اللقاح

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسيوس، اليوم، العالم إلى التحرك في مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" دون انتظار التوصل إلى لقاح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، عن بعد من مقر المنظمة في مدنية جنيف السويسرية، "إن الوباء المنتشر بسبب هذا الفيروس لم ينته بعد بل يتسارع وأن ما خفي أعظم وما هو آت أدهى".

وأشار جيبريسوس، إلى أن "ستة أشهر قد مرت الآن على العالم منذ الإعلان عن ظهور مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي لسبب غير معروف في الصين وأن أحدا لم يكن يتخيل أن الأمور كانت ستتطور إلى ما نحن فيه الآن وكيف أزعج ظهور هذا الفيروس الجديد عالمنا وحياتنا مع تجاوز أعداد المصابين به العشرة ملايين نسمة ومن بينهم نصف مليون حالة وفاة".

وأوضح المدير العام للمنظمة، "أن الحقيقة القاسية هي أن الجائحة لم تتوقف بل أن الوباء يتسارع الآن"، مطالبا في الوقت نفسه بعدم فقدان الأمل وان تقوم الحكومات والمواطنين على حد سواء بوضع حلول بسيطة من أجل إنقاذ الأرواح الآن.

وشدد جيبريسوس، على دور الحكومات في استمرار إجراء الاختبارات التشخيصية للكشف عن الإصابات وتعقبها وعزلها بالتزامن مع احترام كل فرد لإجراءات النظافة وارتداء قناع عند الضرورة واحترام قواعد الابتعاد.

وأوضح المدير لاعالم للمنظمة، "أن الجائحة دفعت بنا لنرى الأـحسن والاسوأ في انسانيتنا وكلها تجارب سوف تتطلب منا المزيد من الصبر والانفتاح والإنسانية".

وأشار جيبريسوس، إلى أن "من الخطأ تسييس الجائحة بل على الحكومات الآن تمكين المجتمعات من فهم المسؤولة الجماعية المشتركة"