غدا.. بومبيو يخاطب مجلس الأمن بشأن حظر السلاح المفروض على إيران

يخاطب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مجلس الأمن الدولي، غدا الثلاثاء بشأن حظر السلاح المفروض على إيران وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكانت الولايات المتحدة والبحرين، أصدرتا في وقت سابق، بيان مشترك، تطالبان فيه مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران

وقال البيان المشترك، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن البحرين وبشراكتنا العميقة والفعالة لمواجهة الإرهاب المدعوم من إيران".

وأضاف البيان، أن إيران تذكي التوتر عبر تسليح وكلائها والإرهابيين، مشيرا إلى أنه على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤوليته وتمديد حظر السلاح على إيران، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وكان وزير خارجية مملكة البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، قال إن إيران تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، أن الأجهزة الأمنية في البحرين تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية الإيرانية

من جانبه، قال هوك، إن إيران ما زالت مستمرة في مساعيها لتغذية العنف والإرهاب